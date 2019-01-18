Emekliye 340 TL ek zam

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı, Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek düzenleme, emeklilerden işsizlere, asker ailelerinden ev almak isteyenlere, kiracılara kadar pek çok kesimin yüzünü güldürecek.
● EN AZ BİN TL: Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Edinilen bilgiye göre; 660 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 220 binden fazla emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Örneğin; ek ödeme dahil maaş 660 lira ise 340 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlar da hisseleri oranında artacak.
● ASKER AİLESİNE SAĞLIK DESTEĞİ: Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.
YILDA 1 KİRA CEPTE
● KİRACIYA İYİ HABER: Kira artışlarındaki üst sınır kur ve emtifa fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan ÜFE yerine TÜFE'ye endekslendi. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak. Bu, kiracılara rahat nefes aldıracak. Mevcut sistemde kira artışı kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan ÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemiyordu. Kira zammında üst sınırın 12 aylık ortalamaya göre TÜFE artışına endekslenmesi, kiracıya kazandırıyor. Örneğin; TÜİK'in bu ay açıkladığı Aralık ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 16.33, ÜFE artışı yüzde 27.01 oldu. Bu oranlara göre bin liralık evin kirası bin 270 lira yerine bin 163 liraya çıkacak. Yıllık ise bin 284 lira kiracının cebinde kalacak.
● EV ALANA 25 BİN TL: Konut hesabında devlet katkısı üst limiti arttı. Bu ay üst limit 24 bin 746 liraya çıkmıştı. Şimdi de 25 bin lira olacak.
İŞSİZE KOLAY MAAŞ
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 120 gün prim ödeyerek 'sürekli çalışma' şartında değişiklik yapıldı. 'Sürekli' yerine 'hizmet akdine tabi' olarak çalışma ifadesi geldi. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.
● EN AZ BİN TL: Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Edinilen bilgiye göre; 660 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 220 binden fazla emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Örneğin; ek ödeme dahil maaş 660 lira ise 340 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlar da hisseleri oranında artacak.
● ASKER AİLESİNE SAĞLIK DESTEĞİ: Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.
YILDA 1 KİRA CEPTE
● KİRACIYA İYİ HABER: Kira artışlarındaki üst sınır kur ve emtifa fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan ÜFE yerine TÜFE'ye endekslendi. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak. Bu, kiracılara rahat nefes aldıracak. Mevcut sistemde kira artışı kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan ÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemiyordu. Kira zammında üst sınırın 12 aylık ortalamaya göre TÜFE artışına endekslenmesi, kiracıya kazandırıyor. Örneğin; TÜİK'in bu ay açıkladığı Aralık ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 16.33, ÜFE artışı yüzde 27.01 oldu. Bu oranlara göre bin liralık evin kirası bin 270 lira yerine bin 163 liraya çıkacak. Yıllık ise bin 284 lira kiracının cebinde kalacak.
● EV ALANA 25 BİN TL: Konut hesabında devlet katkısı üst limiti arttı. Bu ay üst limit 24 bin 746 liraya çıkmıştı. Şimdi de 25 bin lira olacak.
İŞSİZE KOLAY MAAŞ
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 120 gün prim ödeyerek 'sürekli çalışma' şartında değişiklik yapıldı. 'Sürekli' yerine 'hizmet akdine tabi' olarak çalışma ifadesi geldi. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.
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