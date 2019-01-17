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Yabancılar konuta koştu

Yabancılar konuta koştu
Yabancılara konut satışı 2018'de tüm zamanların rekorunu kırarak 40 bin sınırına ulaştı. Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78.4 artarak 39 bin 663'e ulaştı. genelinde 2018'de satılan konut sayısı ise yüzde 2.4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 14 bin 270 konutla aldı.

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