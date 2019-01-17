Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Kurul tarafından yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğine işaret ettiği belirtildi. PPK'nın duyurusunda, "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir" denildi.
- Ekonomi
- 17.01.2019
- Gazete
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