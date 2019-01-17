Bugünkü
Takvim

i sabit tuttu

Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Para Politikası Kurulu (PPK), politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Kurul tarafından yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğine işaret ettiği belirtildi. PPK'nın duyurusunda, "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası faizi sabit tuttu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri