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  • 17.01.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:50

Bakanlık duyurdu! Sporcu gıdalarındaki a 5 gram sınırı

Sporcu gıdalarında bulunan dozunun 5 gramı aşamayacağı açıklandı. 'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre gıda işletmecileri, söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2019'a kadar uymak zorunda olacak.

Bakanlık açıkladı! Bundan böyle 5 gramı aşamayacak

nın "Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sporcu gıdalarında ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki miktarının üst sınırı 5 gram olarak belirlendi.

Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tespit edilen genel kabul görmüş kriterlere uygun olacak.

Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabileceğine ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alacak.

Gıda işletmecileri, söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2019'a kadar uymak zorunda olacak.

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