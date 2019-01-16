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Öğretmen sınav sonucu açıklandı

Öğretmen sınav sonucu açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçları internet sitesinden açıkladı. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren 'Sözleşmeli Öğretmenlik' sözlü sınav sonuçları 'in internet sitesinden duyuruldu. Sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar MEB'in internet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek. Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak. 20 bin öğretmen daha göreve başlayacak.

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