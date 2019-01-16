Memurlardan bu yıl için 1.37- 5.45 lira, sözleşmeli personelden 1.65- 6.54 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğiyle bu yıl öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için 3'te 2'sini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak. Ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1.37 lira olarak tahsil edilecek.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
Memurların yemek ücreti 1.37-5.45 TL
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