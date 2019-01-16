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Memurların yemek ücreti 1.37-5.45 TL

Memurların yemek ücreti 1.37-5.45 TL
Memurlardan bu yıl için 1.37- 5.45 lira, sözleşmeli personelden 1.65- 6.54 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek. Hazine ve 'nın tebliğiyle bu yıl öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin , ve İzmir için 3'te 2'sini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak. Ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1.37 lira olarak tahsil edilecek.

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