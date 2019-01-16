Hedeflere tam isabet

Türkiye, geçen yıl tarihinin en büyük kur saldırısını yaşamasına karşın bütçede hedefi tutturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngördüklerini hatırlatarak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72.6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini tutturmuş olduk" dedi. Bütçe gelirlerinin geçen yıl Ocak-Aralık döneminde yüzde 20.2 artarak 757.8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Albayrak, "Vergi gelirleri yüzde 15.8 artış göstererek 621.3 milyar liraya çıktı. Aralık'ta bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalış göstererek 18.1 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi.
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Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018'i tamamladık" dedi.
TAVİZ YOK
Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018'i tamamladık" dedi.
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