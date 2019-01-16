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Gribin düşmanı çorbasının tabağı 25 TL

Tabağı 25 TL
Soğuk havada gribin düşmanı olarak bilinen çorbası sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL'ye satılıyor. Adana'da geçen ay tanesi 25 liradan 30 liraya yükselen koyun kellesi, hayvan kesimi az olduğu zamanlarda 35 liraya satılmaya başladı. 1 lira olan paça fiyatı da 2 kat arttı. Kasaplar Çarşısı esnafı temsilcisi Tufan Dönen bir tane kelleden 5 tabak çorba çıktığını kaydetti.

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