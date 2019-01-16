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Gençlere Deneyap müjdesi

Gençlere Deneyap müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi' kapsamında öğrenci seçmeleri için başvuruların başladığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı 'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" dedi. Deneyap Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, 2 sınava girecek. Detaylı bilgi "deneyapturkiye.org" adresinde bulunuyor.

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