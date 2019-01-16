225 bin istihdam

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1.3 puan yükselerek yüzde 11.6 oldu. İşsizlik oranı Ekim 2018'de bir önceki aya göre 0.2 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22.3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise yüzde 11.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı Ekim 2018'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişiye yükseldi.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
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