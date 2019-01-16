Bugünkü
Takvim

225 bin

225 bin istihdam
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde oranı 1.3 puan yükselerek yüzde 11.6 oldu. İşsizlik oranı Ekim 2018'de bir önceki aya göre 0.2 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 nu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22.3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise yüzde 11.9 oldu. edilenlerin sayısı Ekim 2018'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişiye yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri225 bin istihdam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri