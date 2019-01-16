14 bin çocuk meslek kazandı

Devlet koruması ve bakımı altında olan gençleri hayata donanımlı hazırlayarak, istihdama dahil edecek 'Bir meslek bir gelecek' projesi için 23 ilde start verildi. Bu kapsamda 15-18 yaş aralığındaki Çocuk Evleri, Çocuk Evi Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri'nde bakılmakta olan 414 çocuk meslek edindirme kurslarına alınıyor. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Proje ile koruma altındaki çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre okul ve atölye sıralarında eğitilecek. Böylece hem onlar ülkemize kalifiye eleman olarak kazandırılacak hem de meslek edindirilerek nitelikli üretim desteklenecek" dedi.