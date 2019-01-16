1 yıl vadeli ihalede faiz % 18.98

Hazine, Ocak ayı iç borçlanma programı çerçevesinde dün 15 Ocak 2020 itfalı bir yıllık kuponsuz tahvil ile 10 Ocak 2024 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 2.1 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç etti. Bir yıl vadeli ihalede faiz yüzde 18.98 olarak gerçekleşti. Kur saldırısının ardından Eylül'de gerçekleştirilen 1 yıllık ihalede faiz yüzde 25.05 olmuştu. Hazine ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1 milyar 831 milyon lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1 milyar 70 milyon lirası kamudan olmak üzere 2.9 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.
- Ekonomi
- 16.01.2019
- Gazete
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