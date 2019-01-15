Türk Hava Yolları (THY) bu yıl 80 milyon yolcu taşıyarak 14.1 milyar dolar satış geliri elde edilmesini hedefliyor. 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 9.5 artırarak 75.2 milyon yolcu taşıyan THY, bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda ise 47 milyon yolcu taşımayı planlıyor. THY, Türkiye'de yüzde 3, Ortadoğu'da yüzde 11, Avrupa'da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 8, Amerika'da yüzde 7, Afrika'da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) seviyelerine ulaşılmasını planlarken, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasını bekliyor.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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