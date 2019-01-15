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Harley-Davidson'ın ilk elektrikli motosikleti '' görücüye çıktı

Harley-Davidson fişe taktı
Harley-Davidson'ın ilk elektrikli motosikleti 'LiveWire', 'ta gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıktı. Yılın son çeyreğinde tüketiciyle buluşacak olan , 0-100 km/s hızına 3.5 saniyede ulaşıyor. LiveWire, şehir içi kullanımlarda tek şarj ile 110 km menzil sunuyor. Debriyajsız tasarımı ile LiveWire, motosiklet kullanmaya yeni başlayanlar için de sürüş deneyimini kolay hale getiriyor. LiveWire, Harley-Davidson'ın uluslararası büyümenin hızını artırmak, global çapta yeni nesil sürücüler kazanmak ve iki tekerlekli mobilitenin elektrikle geleceğe hazırlanması gibi 2027 stratejik hedeflerini destekliyor.

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