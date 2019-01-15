Emekliye çifte zam

Emekliler zamlı maaşlarını bu haftadan itibaren ceplerine koymaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklileriyle başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden yani perşembe gününden itibaren zamlı paralarını hesaplarında görecek. Ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak ve 26 Ocak'ta tamamlanacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Ocak'ta, 7 olanlar ise 18 Ocak'ta paralarını alacak.
SINIR DEĞİŞTİ
Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 10.19 artırılmış halini ve yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Eline aylık 3 bin 120 lira geçiyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden ek ödeme hesaplanacak. Emeklinin eline 3 bin 305 lira 70 kuruş net maaş ve 132,23 lira ek ödemeyle birlikte aylık 3 bin 437 lira 93 kuruş geçmeye başlayacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı.
SINIR DEĞİŞTİ
Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 10.19 artırılmış halini ve yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Eline aylık 3 bin 120 lira geçiyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden ek ödeme hesaplanacak. Emeklinin eline 3 bin 305 lira 70 kuruş net maaş ve 132,23 lira ek ödemeyle birlikte aylık 3 bin 437 lira 93 kuruş geçmeye başlayacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı.
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