Boydak’ın cirosu % 14 arttı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda idare edilen 955 şirket bulunduğunu belirterek, "Bunların aktif büyüklükleri toplam 56.5 milyar lira. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü" dedi. Gülal, "Boydak Grubu'nun 2017'de 8.6 milyar lira olan cirosu yüzde 14'lük artışla 2018 yılında 9.8 milyar liraya yükselmiştir" diye konuştu.
- Ekonomi
- 15.01.2019
- Gazete
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