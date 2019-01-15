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1.3 milyon kişi 'a başvurdu

1.3 milyon kişi İŞKUR'a başvurdu
Devlette torpille iş bulma dönemi sona erdi. İş arayanların adresi Türkiye İş Kurumu, özel ofisleri ve doğrudan işveren oldu. Geçen yıl yaklaşık 1.3 milyon kişi 'un, 1 milyona yakın kişi de özel istihdam bürolarının kapısını çaldı. 1 milyonun üzerinde işsiz de doğrudan işverene başvurdu. Açık işlerin yüzde 65'ine İŞKUR eleman yerleştirirken, yaklaşık 60 bin işyeri de kurumdan eleman istedi.


Hazal ATEŞ

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