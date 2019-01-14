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Prim ve vergi devletten

Prim ve vergi devletten
İstihdama bu yıl da teşvikler verilecek. Bölgesel teşviği 1 yıl daha uygulanacak. Halen 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık teşviği devam edecek. 500 ve üzeri lı çalıştıran işyerleri için 3 puan olan prim desteği 5 puana çıkacak. İlk defa 2019-2020'de işe alınacak işçinin sigorta ve vergi giderlerini devlet karşılayacak. Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde kazası olmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

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