Ev kadınlarına sigorta

Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için seferberlik başlattı. Babasından dul aylığı alan kadınlara da 'ev sigortası' hakkı verilirken, bugüne kadar yaklaşık 280 bin ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı. Herhangi bir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarına düşük primle emeklilik yolu açılırken, 300 bin kadın internetten yaptığı satışta esnaf muafiyetinden yararlanacak. Yıllık 30 bin 700 liraya kadar satış muafiyet kapsamında olacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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