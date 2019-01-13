Market file verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında marketlerimiz vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar" dedi.
POŞETTEN VAZGEÇTİK
Türkiye, doğada 400 yılda kaybolabilen plastik poşete savaş açtı. Naylon poşetlerin paralı olmasını öngören yönetmelikle birlikte TAKVİM, bu poşetlerin en çok kullanıldığı marketlere poşet kullanımının son durumunu sordu. Çıkan sonuca göre yasayla birlikte marketlerdeki poşet kullanım oranı yaklaşık yüzde 80 azalırken, vatandaşlar alışverişte file veya bez torbaları tercih etmeye başladı. İki kasa çalıştıran bir markette günde ortalama 900-1000 poşet verilirken, bu sayı 150- 200'e kadar düştü. Daha büyük marketlerde ise günde ortalama 2 bin 500-3 bin poşet verilirken, bu sayı 500-600'e kadar indi.
FURKAN KARA
POŞETTEN VAZGEÇTİK
Türkiye, doğada 400 yılda kaybolabilen plastik poşete savaş açtı. Naylon poşetlerin paralı olmasını öngören yönetmelikle birlikte TAKVİM, bu poşetlerin en çok kullanıldığı marketlere poşet kullanımının son durumunu sordu. Çıkan sonuca göre yasayla birlikte marketlerdeki poşet kullanım oranı yaklaşık yüzde 80 azalırken, vatandaşlar alışverişte file veya bez torbaları tercih etmeye başladı. İki kasa çalıştıran bir markette günde ortalama 900-1000 poşet verilirken, bu sayı 150- 200'e kadar düştü. Daha büyük marketlerde ise günde ortalama 2 bin 500-3 bin poşet verilirken, bu sayı 500-600'e kadar indi.
FURKAN KARA
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