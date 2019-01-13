Kural tanımaz taksiciye ceza

15 ilde yapılan eş zamanlı Taksi Uygulamasında kurallara uymayan 933 taksi sürücüsüne 237 bin 327 lira ceza kesildi. Denetlenen 6 bin 76 taksiden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 lira, bir taksiciye güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 lira, 6 taksiciye taksimetre açmamaktan bin 920 lira, 4 taksiciye de sigaradan 612 lira ceza verildi.
- Ekonomi
- 13.01.2019
- Gazete
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