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Kural tanımaz ciye ceza

Kural tanımaz taksiciye ceza
15 ilde yapılan eş zamanlı Uygulamasında kurallara uymayan 933 taksi sürücüsüne 237 bin 327 lira ceza kesildi. Denetlenen 6 bin 76 taksiden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 lira, bir taksiciye güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 lira, 6 taksiciye taksimetre açmamaktan bin 920 lira, 4 taksiciye de sigaradan 612 lira ceza verildi.

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