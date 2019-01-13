Kamu bankaları devreye girdi

Ülkenin bilançosunu, kendi bilançolarının önüne koyan kamu bankaları, ağustos ayındaki kur saldırısının ardından elini taşın altına koydu. Kasım sonu itibarıyla son 1 yılda kredi hacmi yüzde 13 artarken, bu oran kamu bankalarında yüzde 25, yerli özellerde yüzde 6, yabancılarda ise yüzde 8 oldu. Son 1 yılda kredilerdeki 281 milyar liralık artışın, 196 milyar lirasını kamu bankalarını sağladı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi ağustostan kasım sonuna kadar 36 milyar lira azalırken, kamu bankalarınınki 31 milyar TL arttı. Bu dönemde yerli özellerin kredi hacmi 35, yabancıların ise 30 milyar lira azaldı.
- Ekonomi
- 13.01.2019
- Gazete
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