Emekliye 498 lira

Tüm emeklilerin geliri bu ay artıyor. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını gösterdi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10.19 zam yansıtılacak. Bu oran maaşlarda 498,51 liraya varan artış getirirken, ödemeler de haftaya yapılacak.
HAFTAYA YATIYOR
En düşük emekli aylığı yüzde 10.19'luk Ocak zammı ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaştı. En yüksek emekli aylığı ise 498,51 lira arttı. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zam oranı da Temmuz'da belli olacak.
MEMURLAR DA FARKLARINI ALACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını önümüzdeki haftadan itibaren hesaplarında görecekler. Hem maaş zammı hem de yüzde 4 ek ödeme maaşla birlikte yatırılacak. Ancak memur emeklileri zamlarını henüz alamadı. Memur emeklilerinin maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu yüzden zamlar eklenmeden Ocak maaşları yatırılmış oldu. Memur emeklierinin yüzde 10.73 odanındaki zamdan doğan farkları bu ay içinde ayrıca yatırılacak.
Milyonlarca emekli Temmuz ayına kadar geçerli olacak yeni zamlı maaşlarını bu ay hesaplarından çekebilecek.
HAFTAYA YATIYOR
En düşük emekli aylığı yüzde 10.19'luk Ocak zammı ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaştı. En yüksek emekli aylığı ise 498,51 lira arttı. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zam oranı da Temmuz'da belli olacak.
MEMURLAR DA FARKLARINI ALACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını önümüzdeki haftadan itibaren hesaplarında görecekler. Hem maaş zammı hem de yüzde 4 ek ödeme maaşla birlikte yatırılacak. Ancak memur emeklileri zamlarını henüz alamadı. Memur emeklilerinin maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu yüzden zamlar eklenmeden Ocak maaşları yatırılmış oldu. Memur emeklierinin yüzde 10.73 odanındaki zamdan doğan farkları bu ay içinde ayrıca yatırılacak.
Milyonlarca emekli Temmuz ayına kadar geçerli olacak yeni zamlı maaşlarını bu ay hesaplarından çekebilecek.
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