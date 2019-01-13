Ticaret Bakanlığınca açıklanan Türkiye İsraf Araştırması'na göre, haftada ortalama kişi başı 2 ekmek israf edilirken, vatandaşların cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yılı, otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzerini buluyor. Cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanırken, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştiriliyor. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelikle bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği gösterildi.
- Ekonomi
- 13.01.2019
- Gazete
Ekmeğimiz çöpe gidiyor
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