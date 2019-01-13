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rekor kırıyor

Alman turist rekor kırıyor
Almanya'dan 'ye gelecek sayısında 2019 yılında rekor bekleniyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "'dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli lerin Türkiye'ye gelmesi için yol haritasını da ele aldık" dedi.

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