Alman turist rekor kırıyor

Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında 2019 yılında rekor bekleniyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Almanya'dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesi için yol haritasını da ele aldık" dedi.
- Ekonomi
- 13.01.2019
- Gazete
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