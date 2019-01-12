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Televizyonda taksit sayısı arttı

Televizyonda taksit sayısı arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (), kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde taksitlendirme süresinin belirlendiği maddede değişikliğe gidildi. Taksitlendirme süreleri; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek. BDDK, konuyla ilgili, "Taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma süresinin hızlı olabilmesi amaçlandı. Yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit düzenlemesi değiştirilmedi. 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarıldı" duyurusunu yaptı.

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