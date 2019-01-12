Son dakika... İzmir-Eskişehir tren seferlerine yağış engeli

Sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Son dakika gelen bilgiye göre, İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.
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Sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Son dakika gelen bilgiye göre, İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.
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