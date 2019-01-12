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  • 12.01.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 13:37

dakika... ine yağış engeli

dakika... i 'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.

Son dakika... İzmir-Eskişehir tren seferlerine yağış engeli

Sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. dakika gelen bilgiye göre, i 'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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