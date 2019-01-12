Soğan fiyatları vatandaşın cebini yaktı

Market ve pazardaki fiyatları ile taze soğan vatandaşın cebini yaktı. Markette kilosu 24.99 liraya yükselen, pazarda da 15 liraya satılan taze soğan, vatandaşı şoke etti. Taze soğanın İstanbul Hali'nde ise kilosunun 6 lira ile 14 lira arasında değiştiği görüldü. Vatandaşlar taze soğanları 3-4 adet olarak almaya başladıklarını kaydederek, "Markette 24,99 lira etiketini görünce gözlerimize inanamadık" dedi.
- Ekonomi
- 12.01.2019
- Gazete
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