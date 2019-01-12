Girişim fonlarına 400 milyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, girişim sermayesi fonlarına gelecek 5 yılda azami 400 milyon lira kaynak taahhüt edilmesi planlanıyor. Duyuruya göre, Bakanlık'ın protokol imzaladığı fonlar, imza tarihinden itibaren en geç 1 tam yıl içinde kurulmak ve taahhütlerini tamamlamak zorunda olacak. Fon tarafından yatırım yapılacak girişim şirketlerinin KOBİ ölçeğinde olması gerekecek. Kaynaktan yararlanılması için 15 Şubat'a kadar Bakanlık'a başvuruda bulunulması gerekiyor.