Genç esnafa sıfır faizle 100 bin TL

HALKBANK'ın bu yıl esnafa kullandıracağı kredilerde faiz oranı yüzde 50 indirimli olacak. KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi verilecek. Geleneksel, kültürel, sanatsal değerleri olan el dokuma işleri, çini ve çömlek yapımı, ahşap oyma, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, 'esnaf vergi muafiyet belgesi' sahibi esnaf ve sanatkarlara, 2019'da kullandırılacak kredilerde ve bakiyesi 2019'a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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