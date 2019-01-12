Faturada % 30 tasarruf formülü

CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşterilerine elektrik faturasını düşüren öneriler sundu. İnternet sitesinde 'tüketim hesaplama uygulaması' bulunan şirket, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturaların yüzde 30 düşebileceğini müşterilerine uygulamalı bir şekilde aktardı. Şirket, aylık tüketimi 468 kilovatsaat düzeyinde olan bir ailenin 251,55 lira olan faturasını elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak 176,50 liraya düşürebileceğinin altını çizdi. Buna göre;
Gün içinde 4 saat çalıştırıldığı zaman ayda 72 liralık enerji harcayan klimalarda oda sıcaklığını sabitlemek faturayı 19,79 liraya düşürüyor.
1 ay aralıksız çalıştığında 36 liralık elektrik harcayan buzdolabını güneş almayan bir noktaya koymak ayda 7,72 liralık bir tasarruf sağlıyor.
En önemli tasarruf kalemlerinden olan ampüller 5 saatlik kullanımda ayda 36 liralık elektrik tüketirken, LED ampüller ise aylık faturayı 12 liraya düşürüyor.
Gün içinde 4 saat çalıştırıldığı zaman ayda 72 liralık enerji harcayan klimalarda oda sıcaklığını sabitlemek faturayı 19,79 liraya düşürüyor.
1 ay aralıksız çalıştığında 36 liralık elektrik harcayan buzdolabını güneş almayan bir noktaya koymak ayda 7,72 liralık bir tasarruf sağlıyor.
En önemli tasarruf kalemlerinden olan ampüller 5 saatlik kullanımda ayda 36 liralık elektrik tüketirken, LED ampüller ise aylık faturayı 12 liraya düşürüyor.
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