Cari açık 20 ayın en düşük seviyesinde

3 yıl sonra ilk kez Ağustos ayında cari fazla veren ödemeler dengesinde, Eylül ve Ekim'in ardından Kasım'da da fazla verildi. Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de cari işlemler hesabı Kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi. Kasım'daki bu performansı ile üst üste 4'üncü ay fazla veren ödemeler dengesi hesabında 12 aylık cari işlemler açığı ise 20 ayın en düşük seviyesi olan 33.9 milyar dolara indi. Cari işlemler hesabında 2017'nin Kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık oluşmuştu.
- Ekonomi
- 12.01.2019
- Gazete
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