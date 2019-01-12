Bugünkü
Takvim

Cari açık 20 ayın en düşük seviyesinde

Cari açık 20 ayın en düşük seviyesinde
3 yıl sonra ilk kez Ağustos ayında cari fazla veren ödemeler dengesinde, Eylül ve Ekim'in ardından 'da da fazla verildi. Merkez Bankası'nın () dün açıkladığı verilere göre, 'de cari işlemler hesabı Kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi. Kasım'daki bu performansı ile üst üste 4'üncü ay fazla veren ödemeler dengesi hesabında 12 aylık cari işlemler açığı ise 20 ayın en düşük seviyesi olan 33.9 milyar dolara indi. Cari işlemler hesabında 2017'nin Kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık oluşmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriCari açık 20 ayın en düşük seviyesinde
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri