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Belediyelere poşet genelgeleri

Belediyelere poşet genelgeleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi. Kurum, genelgede, "Özellikle plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde bez torba, file gibi alternatiflere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi, bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmalarla uygulamaya destek sağlanması hususunda gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.

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