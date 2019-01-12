Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi. Kurum, genelgede, "Özellikle plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde bez torba, file gibi alternatiflere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi, bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmalarla uygulamaya destek sağlanması hususunda gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 12.01.2019
- Gazete
Belediyelere poşet genelgeleri
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