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1.2 milyon kişi iş sahibi oldu

1.2 milyon kişi iş sahibi oldu
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'un geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin ına aracılık ederek önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "İstihdamına katkı sağlananların 435 bin 317'si kadınlardan oluşuyor. İşe yerleştirilenlerden 210 bin 459'unu yükseköğretim mezunları, 430 bin 613'ünü ise gençler oluşturdu" dedi. Selçuk, 2018'de işbaşı eğitim programları kapsamında 300 bin 512, mesleki eğitim kursları kapsamında 117 bin 239, girişimcilik eğitim programlarında 81 bin 183 kişinin yer aldığını kaydetti.

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