Tapular geliyor

15 Haziran'a kadar uzatılan İmar Barışı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 9.6 milyon bina için Yapı Kayıt Belgesi alındığını ve 16.5 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Toplam 13 milyon binayı kayıt altına alma hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'ndan önümüzdeki dönemde 3-4 milyon binanın daha yararlanması bekleniyor. Bugüne kadar İmar Barışı'ndan yararlanan milyonlarca Yapı Kayıt Belgesi sahibi, şimdi de düzenlemenin ikinci aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri binalarını nasıl imara uygun hale getirecek? Tapuda cins değişikliği nasıl yapılacak? Yapı Kayıt Belgesi ne kadar süreyle geçerli olacak? Belge alınan bina Hazine veya belediyeye ait bir arsa üzerindeyse neler yapılması gerekiyor? Bu binalar alınıp satılabilir mi? Kentsel dönüşüme girebilir mi? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, İmar Barışı'nın ikinci aşaması hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Yapı Kayıt Belgesi'nin yapı yıkılana veya kentsel dönüşüme girene kadar geçerli olduğunu söyleyen Ali Güvenç Kiraz, bu yapılarda kat mülkiyeti kurulması için belli bir süre belirlenmediğini belirtti.

