Torba dolusu müjde

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 18 maddelik kanun teklifi yüzleri güldürecek. Teklife ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, içeriğinde işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanmasının kolaylaştırılması gibi düzenlemelerin yer aldığını söyledi. İşte düzenlemeden satır başları:
● Asgari ücret desteği bu yıl 12 ay olarak devam ettirilecek. 500'ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 lira, 500'ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için 100 lira asgari ücret desteği verilecek.
● Ev hanımlarının endüstriyel olmayacak şekilde kendi imkanlarıyla evlerinde yapıp üretecekleri ürünlerin internet veya elektronik ortamlar üzerinden satışından kaynaklanacak gelirlerin 1 yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarı vergiden istisna olacak. Yani 2019'da 30 bin liraya kadar olan satışlar vergiden istisna olacak.
KOLAY VERGİ İNDİRİMİ
● Vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin yüzde 5 indirimden yararlanması kolaylaştırılıyor. Mevcut kanunda 10 liradan fazla ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda uyumlu mükellefin bu avantajı kayboluyor, dolayısıyla yüzde 5 indirim kaybediliyordu. Bu 250 liraya çıkarılıyor.
● Asgari ücret desteği bu yıl 12 ay olarak devam ettirilecek. 500'ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 lira, 500'ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için 100 lira asgari ücret desteği verilecek.
● Ev hanımlarının endüstriyel olmayacak şekilde kendi imkanlarıyla evlerinde yapıp üretecekleri ürünlerin internet veya elektronik ortamlar üzerinden satışından kaynaklanacak gelirlerin 1 yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarı vergiden istisna olacak. Yani 2019'da 30 bin liraya kadar olan satışlar vergiden istisna olacak.
KOLAY VERGİ İNDİRİMİ
● Vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin yüzde 5 indirimden yararlanması kolaylaştırılıyor. Mevcut kanunda 10 liradan fazla ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda uyumlu mükellefin bu avantajı kayboluyor, dolayısıyla yüzde 5 indirim kaybediliyordu. Bu 250 liraya çıkarılıyor.
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