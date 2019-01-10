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  • 10.01.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 20:44

: teklifi 'ndan geçti!

desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve 'nda kabul edildi.

Asgari Ücret teklifi Bütçe Komisyonu'ndan geçti!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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