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Poşetlere logo

Poşetlere logo
Çevre ve Şehircilik Bakanı , ücretli poşet için yeni alınan kararı açıkladı: Poşetin bir yüzünde çevreci slogan ve sıfır atık logosu zorunlu olacak. Satış noktalarına ait marka ve logolar ise poşetin diğer yüzünde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.

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