Esnafa 3 ayda 10 milyar TL

Halkbank, esnaf ve sanatkara yılın ilk 3 ayında 10 milyar, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira kredi desteği verecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız" dedi. Esnaf ve sanatkarın işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019'da toplam 22 milyar lira kredi kullandıracaklarını bildiren Arslan, şöyle konuştu: "Yeni programa ilişkin kredi kullandırımları dün itibariyle başladı. Tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmının, bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019'un ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır."