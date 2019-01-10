Emekliye bin TL

Artık bin liranın altında emekli aylığı olmayacak. Hükümetin yeni düzenlemesiyle emekli aylıklarında taban, ek ödeme dahil bin lira olacak. Aradaki farkı Hazine karşılayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki yasa tasarısı içerisinde yer alan düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Yeni yasa kapsamında ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emeklilere, her ay bin lira verilmeye başlanacak. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak.
NASIL HESAPLANACAK?
Örneğin; ek ödeme dahil maaş 600 lira ise 400 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak. Yani, 400 liraya varan fark Hazine'den karşılanarak, ek ödeme bin liraya tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisse oranında artış yaşanacak. Böylece yine toplam alınan maaş bin liranın altında kalmamış olacak.
Yeni düzenleme, bin liranın altında maaş alan emeklileri kapsıyor. Emeklilere, düzenlemeyle, ek ödeme dahil bin liradan az ödeme yapılamayacak.
NASIL HESAPLANACAK?
Örneğin; ek ödeme dahil maaş 600 lira ise 400 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak. Yani, 400 liraya varan fark Hazine'den karşılanarak, ek ödeme bin liraya tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisse oranında artış yaşanacak. Böylece yine toplam alınan maaş bin liranın altında kalmamış olacak.
Yeni düzenleme, bin liranın altında maaş alan emeklileri kapsıyor. Emeklilere, düzenlemeyle, ek ödeme dahil bin liradan az ödeme yapılamayacak.
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