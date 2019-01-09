Bugünkü
Takvim

9 ülkeye milyar dolarlık

9 ülkeye milyar dolarlık ihracat
İhracatta geçen yıl 31.6 milyar doları yakalayarak rekor kıran Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı ülke sayısı 7'den 9'a yükseldi. 4 milyar 752 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, diğer 8 ülkeye 1 milyar 112 milyon ile 3 milyar 268 milyon dolar arasında yapıldı. Slovenya ve Polonya bu yıl ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına katıldı. Slovenya'ya yüzde 28 artışla 1 milyar 161 milyon, Polonya'ya yüzde 21 artışla 1 milyar 138 milyon dolar dış satım yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri9 ülkeye milyar dolarlık ihracat
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri