İhracatta geçen yıl 31.6 milyar doları yakalayarak rekor kıran Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı ülke sayısı 7'den 9'a yükseldi. Almanya 4 milyar 752 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, diğer 8 ülkeye 1 milyar 112 milyon ile 3 milyar 268 milyon dolar arasında ihracat yapıldı. Slovenya ve Polonya bu yıl ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına katıldı. Slovenya'ya yüzde 28 artışla 1 milyar 161 milyon, Polonya'ya yüzde 21 artışla 1 milyar 138 milyon dolar dış satım yapıldı.
- Ekonomi
- 09.01.2019
- Gazete
9 ülkeye milyar dolarlık ihracat
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