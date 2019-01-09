İş güvenliği notu yüksek olan işyerlerine 3 yıl prim teşviği uygulaması başladı. Destek çalışan başına 25.58-191.88 lira arasında olacak. Teşvikten 2 milyondan fazla çalışanın olduğu 54 bin işyeri yararlanacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi.
- Ekonomi
- 09.01.2019
- Gazete
2 milyon işçiye prim teşviği
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