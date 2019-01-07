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Otomotivden ihracat rekoru
Türk endüstrisi geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31.6 milyar dolarlık a imza atarak, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Geçen yılı da rekorla kapatan otomotiv sektörü, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı. OİB Başkanı Baran Çelik, "2019 hedefimiz 32 milyar dolar" dedi.

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