Milyonlara ek gösterge zammı

Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemeye çevrildi. Ek gösterge düzenlemesini bekleyen binlerce öğretmen emekli dilekçesini beklemeye aldı. Meclis'e sunulacak teklifte statünün mü eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek. Hükümet lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

