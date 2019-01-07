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Hatalı üründe tüketici haklı

Hatalı üründe tüketici haklı
Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, yetkili servis tarafından 20 iş günü içinde tamir edilmeyen bulaşık makinesi bedelinin, garanti süresi dolmuş olmasına rağmen tüketiciye iadesine karar verdi. Bedelin faiziyle birlikte tüketiciye ödenmesini kararlaştıran mahkemenin kararında, "Tamir süresi 20 günlük azami süreyi geçemez" denildi.

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