210.1 milyon yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla hava yolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcular dahil, bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artarak 210 milyon 189 bin 945'e ulaştığını bildirdi. Turhan, İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim- 31 Aralık'ta 718 uçak trafiğiyle 95 bin 330 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.
- Ekonomi
- 07.01.2019
- Gazete
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