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13 bin çocuğa ‘hayat’ dersi

13 bin çocuğa ‘hayat’ dersi
Devlet koruması altındaki çocukların toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılımını hedefleyen Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor. Yaklaşık 13 bin çocuğu hayata hazırlamayı hedefleyen program, 5 farklı yaş grubuna hitap edecek. Temizlik, sorumluluk, insan ilişkileri, meslek seçimi gibi birçok başlıkta eğitim verilecek.


HAZAL ATEŞ

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