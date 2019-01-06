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sine 1.818 lira memur emeklisine 2.379 lira

lerin Ocak’tan itibaren alacakları oranları belli oldu. 2000 öncesinde emekli olan bir ’lı en az 1.818 lira 18 kuruş maaş alacak. Emekli Sandığı emeklisinin en düşük maaşı ise 2.379 lira 60 kuruş olacak



Milyonlarca emeklinin 2019 yılının ilk 6 ayında alacağı yeni maaşlar ve zam oranları belli oldu. Enflasyonun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19 oranında zam yapılırken memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 10.73 olarak belirlendi. Böylece memur emeklileri hem yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacaklar, hem de 6.73 oranındaki enflasyon farkından yararlanaklar. Bu oranlar Ocak ayı itibariyle maaşlara uygulanmaya başlayacak.

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