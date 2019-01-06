emeklinin 2019yılınınalacağı yeni maaşlar vezam oranları belli oldu.Enflasyonun açıklanmasınınardındanoranında zam yapılırkenmemur emeklilerinin zamoranı iseolarakbelirlendi. Böylece memuremeklileri hem yüzde 4 toplusözleşme zammı alacaklar,hem de 6.73 oranındakienflasyon farkındanyararlanaklar. Bu oranlarOcak ayı itibariyle maaşlarauygulanmaya başlayacak.