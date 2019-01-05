Yırtık poşete tazminat

Ücretli olan poşetler gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri olan poşetin kullanımı düşerken, renkli ve gülümseten görüntüler de ortaya çıkıyor. Pazar arabasıyla, el arabasıyla markete gidenler de, alışverişine hediye paketi yaptırıp para vermekten kurtulanlar da var. Ayrıca poşetlerin kalitesi de tartışma konusu oldu. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, sağlam olmayan poşete koyduğu ürünleri zarar gören tüketicinin, zararını satıcıdan isteyebileceğini söyledi.
% 50 DÜŞÜŞ VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı. 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan poşet kullanımını yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz" dedi. Kurum, poşetlerin üzerinde marka yerine çevreci sloganların olduğu işaretleri koyacaklarını söyledi.
% 50 DÜŞÜŞ VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı. 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan poşet kullanımını yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz" dedi. Kurum, poşetlerin üzerinde marka yerine çevreci sloganların olduğu işaretleri koyacaklarını söyledi.
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