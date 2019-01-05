Yaşlıya 601 TL 65 yaş aylığından yararlanmak için gelir sınırı yükselirken, ödemeler de artıyor. Bu ay maaşın tutarı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkıyor.

Ocak, 65 yaş aylığı alan 581 bin kişi için de Geçen yıl çıkarılan torba yasayla ek zam elde eden, Eylül'de de 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaşı aylık olarak almaya başlayan yaşlıların geliri, bu ay da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 65 yaş aylığı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkacak. Aylık tutarında 58,32 lira artış yaşanacak. Bu ay asgari ücretteki yüzde 26.05'lik artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2018'de kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.



GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Bu yıl ise tutar 609,67 liraya çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. , 65 yaş aylığı alaniçin de zam ayı olacak.Geçen yıl çıkarılan torba yasaylaek zam elde eden, Eylül'de de 3'eraylık dönemler halinde ödenenyaşlıların geliri, bu ay damemur maaş katsayısındaki artışlayükselecek. 65 yaş aylığı 543,25liradançıkacak.Aylık tutarındaartışyaşanacak. Bu ay asgariücretteki'lik artış, 65yaş aylığındanyararlanmak içinaranan gelir sınırınıda yükseltti. Gelirşartında kişininkendisi ile eşinebakılıyor. 2018'de kişi başınadüşen aylık geliraltındaysa aylık bağlanıyordu.Bu yıl ise tutarçıktı. Yani kişinin kendisinin veeşinin aylık gelir toplamıaltındaysa65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65yaşını dolduran, hiçbir sosyalgüvencesi bulunmayan ve gelirşartına uyan kişiler, bu aylıktanyararlanabiliyor. 65 yaş aylığıalmaya hak kazanan kişilere. Bu maaştanyararlanmak için adresin bağlıbulunduğu kaymakamlıklardaki'Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfı'na başvurmak gerekiyor. TÜM MANŞETLER